Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Dirk Bogarde
Awards
Awards and nominations of Dirk Bogarde
Dirk Bogarde
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dirk Bogarde
Golden Globes, USA 1982
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1961
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1966
Best British Actor
Winner
BAFTA Awards 1964
Best British Actor
Winner
BAFTA Awards 1972
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1968
Best British Actor
Nominee
Best British Actor
Nominee
BAFTA Awards 1962
Best British Actor
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree