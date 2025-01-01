Menu
Awards and nominations of Dirk Bogarde

Dirk Bogarde
Golden Globes, USA 1982 Golden Globes, USA 1982
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1961 Golden Globes, USA 1961
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1966 BAFTA Awards 1966
Best British Actor
Winner
BAFTA Awards 1964 BAFTA Awards 1964
Best British Actor
Winner
BAFTA Awards 1972 BAFTA Awards 1972
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1968 BAFTA Awards 1968
Best British Actor
Nominee
 Best British Actor
Nominee
BAFTA Awards 1962 BAFTA Awards 1962
Best British Actor
Nominee
