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Lidiya Bayrashevskaya
Lidiya Bayrashevskaya
Kinoafisha
Persons
Lidiya Bayrashevskaya
Lidiya Bayrashevskaya
Lidiya Bayrashevskaya
Date of Birth
2 August 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.5
Siberia, Monamour
(2011)
7.2
The Method
(2015)
7.1
Syn
(2016)
Filmography
7.1
Syn
Drama,
2016, Russia
7.2
The Method
Drama, Crime, Thriller
2015, Russia
5.8
Ispoved zadrota
Ispoved zadrota
Drama
2015, Russia
Watch trailer
6
Dog's Paradise
Sobachiy ray
Family
2013, Russia
Watch trailer
5.6
Metod Lavrovoj
Detective
2011, Russia
7.5
Siberia, Monamour
Sibir. Monamur
Drama
2011, Russia
Watch trailer
5.9
Zhit snachala
Drama
2010, Russia
Naydyonysh 2
Naydyonysh 2
Drama
2010, Russia
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