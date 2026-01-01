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Lidiya Bayrashevskaya
Lidiya Bayrashevskaya Lidiya Bayrashevskaya
Kinoafisha Persons Lidiya Bayrashevskaya

Lidiya Bayrashevskaya

Lidiya Bayrashevskaya

Date of Birth
2 August 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Thriller heroine

Popular Films

Siberia, Monamour 7.5
Siberia, Monamour (2011)
The Method 7.2
The Method (2015)
Syn 7.1
Syn (2016)

Filmography

Syn 7.1
Syn
Drama, 2016, Russia
The Method 7.2
The Method
Drama, Crime, Thriller 2015, Russia
Ispoved zadrota 5.8
Ispoved zadrota Ispoved zadrota
Drama 2015, Russia
Watch trailer
Dog's Paradise 6
Dog's Paradise Sobachiy ray
Family 2013, Russia
Watch trailer
Metod Lavrovoj 5.6
Metod Lavrovoj
Detective 2011, Russia
Siberia, Monamour 7.5
Siberia, Monamour Sibir. Monamur
Drama 2011, Russia
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Zhit snachala 5.9
Zhit snachala
Drama 2010, Russia
Naydyonysh 2 Naydyonysh 2
Drama 2010, Russia
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