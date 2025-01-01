Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons James Bobin Awards

Awards and nominations of James Bobin

James Bobin
Awards and nominations of James Bobin
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
 Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more