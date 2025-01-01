Menu
Awards
James Bobin
Awards and nominations of James Bobin
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2013
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2000
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
