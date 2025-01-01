Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Mikhail Ulyanov Awards

Awards and nominations of Mikhail Ulyanov

Mikhail Ulyanov
Awards and nominations of Mikhail Ulyanov
Venice Film Festival 1982 Venice Film Festival 1982
Best Artistic Collaboration
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1999 Sochi Open Russian Film Festival 1999
Best Actor
Winner
Moscow International Film Festival 1969 Moscow International Film Festival 1969
Best Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more