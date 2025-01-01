Menu
Mikhail Ulyanov
Awards and nominations of Mikhail Ulyanov
Mikhail Ulyanov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mikhail Ulyanov
Venice Film Festival 1982
Best Artistic Collaboration
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Best Actor
Winner
Moscow International Film Festival 1969
Best Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
