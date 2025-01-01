Menu
Clifton Collins Jr.
Awards
Clifton Collins Jr.
Awards and nominations of Clifton Collins Jr.
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Sundance Film Festival 2021
Acting
Winner
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
