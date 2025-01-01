Menu
Kinoafisha Persons Clifton Collins Jr. Awards

Awards and nominations of Clifton Collins Jr.

Clifton Collins Jr.
Awards and nominations of Clifton Collins Jr.
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Sundance Film Festival 2021 Sundance Film Festival 2021
Acting
Winner
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
Winner
Winner
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
