Kinoafisha
Persons
Ben Schwartz
Awards
Awards and nominations of Ben Schwartz
Ben Schwartz
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ben Schwartz
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
