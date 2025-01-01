Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ben Schwartz Awards

Awards and nominations of Ben Schwartz

Ben Schwartz
Awards and nominations of Ben Schwartz
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more