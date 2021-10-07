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Poster of Idealnaya zhena
4.2
Idealnaya zhena - Trailer
Kinoafisha Films Idealnaya zhena
4.2

Idealnaya zhena

, 2021
Idealnaya zhena
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Idealnaya zhena
4.2
Idealnaya zhena - Trailer
Idealnaya zhena  Trailer

Cast

Viktoriya Poltorak
Viktoriya Poltorak
Katerina
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Viktor
Dmitriy Belotzerkovskiy
Dmitriy Belotzerkovskiy
Olga Turaeva
Ostap Rimmen
Ostap Rimmen
Max's son
Sofya Chursinova
Max's daughter
Director Andrey Grachev
Writer Andrey Grachev, Valentin Krasnogorov
Composer Sergey Kiselyov, Nikita Mironov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2021
World premiere 7 October 2021
Release date
7 October 2021 Russia Cinemaus Studio 16+
Also known as
Idealnaya zhena, Идеальная жена

Film rating

4.2
Rate 12 votes
5.5 IMDb
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Idealnaya zhena - Trailer
Idealnaya zhena Trailer
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