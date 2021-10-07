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Idealnaya zhena
4.2
Idealnaya zhena
, 2021
Idealnaya zhena
Russia / Comedy / 18+
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4.2
Idealnaya zhena
Trailer
Trailer
Cast
Viktoriya Poltorak
Katerina
Mikhail Politseymako
Viktor
Dmitriy Belotzerkovskiy
Olga Turaeva
Ostap Rimmen
Max's son
Sofya Chursinova
Max's daughter
Director
Andrey Grachev
Writer
Andrey Grachev
,
Valentin Krasnogorov
Composer
Sergey Kiselyov
,
Nikita Mironov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2021
World premiere
7 October 2021
Release date
7 October 2021
Russia
Cinemaus Studio
16+
Also known as
Idealnaya zhena, Идеальная жена
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Film rating
4.2
Rate
12
votes
5.5
IMDb
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