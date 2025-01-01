Menu
Sergey Bodrov
Awards and nominations of Sergey Bodrov
Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Winner
Berlin International Film Festival 1990
Wolfgang Staudte Award
Winner
Moscow International Film Festival 2001
Golden St. George
Nominee
