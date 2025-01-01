Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sergey Bodrov Awards

Awards and nominations of Sergey Bodrov

Awards and nominations of Sergey Bodrov
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Winner
Berlin International Film Festival 1990 Berlin International Film Festival 1990
Wolfgang Staudte Award
Winner
Moscow International Film Festival 2001 Moscow International Film Festival 2001
Golden St. George
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more