Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Сергей Бодров Награды

Награды и номинации Сергей Бодров

Награды и номинации Сергей Бодров
Венецианский кинофестиваль 2002 Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996 Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1990 Берлинале 1990
Премия Вольфганга Штаудте
Победитель
ММКФ 2001 ММКФ 2001
Золотой Святой Георгий
Номинант
В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой
«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев
В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше