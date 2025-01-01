Меню
Сергей Бодров
Награды и номинации Сергей Бодров
Награды и номинации Сергей Бодров
Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1990
Премия Вольфганга Штаудте
Победитель
ММКФ 2001
Золотой Святой Георгий
Номинант
