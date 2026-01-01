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Kinoafisha Persons Chris Elliott Awards

Awards and nominations of Chris Elliott

Chris Elliott
Awards and nominations of Chris Elliott
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 1995 Razzie Awards 1995
Worst New Star
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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