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Kinoafisha
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Chris Elliott
Awards
Awards and nominations of Chris Elliott
Chris Elliott
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Awards
Awards and nominations of Chris Elliott
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 1995
Worst New Star
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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