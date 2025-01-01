Menu
Kinoafisha Persons Grigoriy Dobrygin Awards

Grigoriy Dobrygin
Awards and nominations of Grigoriy Dobrygin
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Kinotavr. Short Film - Diploma
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2021 Sochi Open Russian Film Festival 2021
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019
Full-Length Film
Nominee
