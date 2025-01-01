Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Wayne Wang
Awards
Awards and nominations of Wayne Wang
Wayne Wang
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Wayne Wang
BAFTA Awards 1986
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1986
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1995
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Grand Prix for the Best Film
Nominee
Grand Prix for the Best Film
Nominee
Best Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree