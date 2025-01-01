Menu
Awards and nominations of Wayne Wang

Wayne Wang
BAFTA Awards 1986 BAFTA Awards 1986
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1986 Sundance Film Festival 1986
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1995 Berlin International Film Festival 1995
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019 Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Grand Prix for the Best Film
Nominee
 Best Director
Nominee
