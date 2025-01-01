Menu
Kseniya Rappoport
Awards
Kseniya Rappoport
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 2009
Best Actress
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2013
Stanislavsky Prize
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2008
Best Actress
Winner
