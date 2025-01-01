Menu
Allen Hughes
Awards
Allen Hughes
Awards
Awards and nominations of Allen Hughes
Cannes Film Festival 1993
Golden Camera
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Sundance Film Festival 1999
Documentary
Nominee
