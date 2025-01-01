Menu
Allen Hughes Awards

Awards and nominations of Allen Hughes

Allen Hughes
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Golden Camera
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Sundance Film Festival 1999 Sundance Film Festival 1999
Documentary
Nominee
 Documentary
Nominee
