Kinoafisha Persons Kevin Smith Awards

Kevin Smith
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Mercedes-Benz Award
Winner
Foreign Film
Winner
Golden Camera
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2007 MTV Movie + TV Awards 2007
Dirtiest Mouth Moment
Winner
Sundance Film Festival 1994 Sundance Film Festival 1994
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2014 Toronto International Film Festival 2014
Midnight Madness
Nominee
