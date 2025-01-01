Menu
Awards
Awards and nominations of Kevin Smith
Kevin Smith
Cannes Film Festival 1994
Mercedes-Benz Award
Winner
Foreign Film
Winner
Golden Camera
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2007
Dirtiest Mouth Moment
Winner
Sundance Film Festival 1994
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2014
Midnight Madness
Nominee
