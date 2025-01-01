Menu
Roger Michell
Awards
Awards and nominations of Roger Michell
Awards and nominations of Roger Michell
Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
BAFTA Awards 2015
Mini-Series
Winner
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 1996
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Drama Serial
Nominee
