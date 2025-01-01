Menu
Kinoafisha Persons Roger Michell Awards

Awards and nominations of Roger Michell

Roger Michell
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Mini-Series
Winner
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1994 BAFTA Awards 1994
Best Drama Serial
Nominee
