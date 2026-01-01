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Kinoafisha
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Ludivine Sagnier
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Awards and nominations of Ludivine Sagnier
Ludivine Sagnier
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Awards
Awards and nominations of Ludivine Sagnier
Cannes Film Festival 2002
Female Revelation
Winner
Berlin International Film Festival 2002
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Berlin International Film Festival 2001
EFP Shooting Star
Winner
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