Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ludivine Sagnier Awards

Awards and nominations of Ludivine Sagnier

Ludivine Sagnier
Awards and nominations of Ludivine Sagnier
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Female Revelation
Winner
Berlin International Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
EFP Shooting Star
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more