Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
William «Bill» Condon
Awards
Awards and nominations of William «Bill» Condon
William «Bill» Condon
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of William «Bill» Condon
Academy Awards, USA 1999
Best Adapted Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 2003
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Razzie Awards 2013
Worst Director
Winner
Razzie Awards 2012
Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Best Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree