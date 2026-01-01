Menu
Awards and nominations of William «Bill» Condon

Awards and nominations of William «Bill» Condon

William «Bill» Condon
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Best Adapted Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
Razzie Awards 2013 Razzie Awards 2013
Worst Director
Winner
Razzie Awards 2012 Razzie Awards 2012
Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Feature Film
Nominee
