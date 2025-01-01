Меню
Персоны
Билл Кондон
Награды
Награды и номинации Билл Кондон
William «Bill» Condon
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Билл Кондон
Оскар 1999
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Золотая малина 2013
Худший режиссер
Победитель
Золотая малина 2012
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 2005
Лучший полнометражный фильм
Номинант
