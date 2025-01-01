Menu
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sergey Solovev
Venice Film Festival 1986
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1980
Special Jury Citation
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Winner
Berlin International Film Festival 1975
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2004
Full-Length Film
Nominee
