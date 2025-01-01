Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Сергей Соловьев Награды

Награды и номинации Сергей Соловьев

Награды и номинации Сергей Соловьев
Венецианский кинофестиваль 1986 Венецианский кинофестиваль 1986
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980 Венецианский кинофестиваль 1980
Special Jury Citation
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2001 Кинофестиваль Кинотавр 2001
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1975 Берлинале 1975
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2004 Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше