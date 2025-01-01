Меню
Сергей Соловьев
Награды
Награды и номинации Сергей Соловьев
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Сергей Соловьев
Венецианский кинофестиваль 1986
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
Special Jury Citation
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1975
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
