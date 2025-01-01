Menu
Dmitry Astrakhan
Awards
Awards and nominations of Dmitry Astrakhan
Moscow International Film Festival 1991
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1993
Full-Length Film
Nominee
