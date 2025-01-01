Menu
Kinoafisha Persons Robert Rodriguez Awards

Robert Rodriguez
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 1993 Sundance Film Festival 1993
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Berlinale Camera
Winner
