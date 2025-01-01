Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Persons
Robert Rodriguez
Awards
Awards and nominations of Robert Rodriguez
Robert Rodriguez
Awards
Awards and nominations of Robert Rodriguez
Cannes Film Festival 2005
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 1993
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1999
Berlinale Camera
Winner
