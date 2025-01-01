Menu
Kinoafisha Persons Vincent Gallo Awards

Awards and nominations of Vincent Gallo

Vincent Gallo
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Best Actor
Winner
Golden Lion
Nominee
 Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 1998 Sundance Film Festival 1998
Dramatic
Nominee
