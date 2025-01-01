Menu
Awards and nominations of Nick Offerman

Nick Offerman
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
