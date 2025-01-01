Menu
Kinoafisha
Persons
Jon Favreau
Awards
Awards and nominations of Jon Favreau
Jon Favreau
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Jon Favreau
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
