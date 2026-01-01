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Kinoafisha Persons Kevin Macdonald Awards

Awards and nominations of Kevin Macdonald

Kevin Macdonald
Awards and nominations of Kevin Macdonald
Academy Awards, USA 2000 Academy Awards, USA 2000
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Queer Palm
Nominee
 Golden Eye
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Documentary Film
Nominee
Sundance Film Festival 2016 Sundance Film Festival 2016
World Cinema - Documentary
Nominee
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