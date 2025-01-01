Menu
Oleg Yankovskiy
Awards and nominations of Oleg Yankovskiy
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Moscow International Film Festival 2009
Stanislavsky Prize
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2002
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Best Actor
Winner
Full-Length Film
Nominee
Full-Length Film
Nominee
