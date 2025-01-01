Menu
Kinoafisha Persons Oleg Yankovskiy Awards

Awards and nominations of Oleg Yankovskiy

Sochi Open Russian Film Festival 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Moscow International Film Festival 2009 Moscow International Film Festival 2009
Stanislavsky Prize
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2002 Sochi Open Russian Film Festival 2002
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2001 Sochi Open Russian Film Festival 2001
Best Actor
Winner
Full-Length Film
Nominee
 Full-Length Film
Nominee
