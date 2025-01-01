Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Vladimir Mashkov
Awards
Awards and nominations of Vladimir Mashkov
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Vladimir Mashkov
Moscow International Film Festival 2004
Audience Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2001
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Full-Length Film
Nominee
