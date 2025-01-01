Menu
Kinoafisha Persons Vladimir Mashkov Awards

Awards and nominations of Vladimir Mashkov
Moscow International Film Festival 2004 Moscow International Film Festival 2004
Audience Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2001 Moscow International Film Festival 2001
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1994 Sochi Open Russian Film Festival 1994
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1997 Sochi Open Russian Film Festival 1997
Full-Length Film
Nominee
