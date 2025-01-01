Menu
Awards and nominations of Parker Posey

Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2000 MTV Movie + TV Awards 2000
Best Comedic Performance
Nominee
Sundance Film Festival 1997 Sundance Film Festival 1997
Special Jury Recognition
Winner
