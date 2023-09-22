Film Reviews
No reviewsWrite review
|5 December 2024
|Argentina
|+16
|22 August 2024
|Australia
|MA 15+
|22 August 2024
|Azerbaijan
|18+
|22 August 2024
|Belarus
|13 March 2025
|Brazil
|16
|30 August 2024
|Bulgaria
|5 December 2024
|Chile
|18
|9 January 2025
|Colombia
|19 September 2024
|Croatia
|ab16/18 J.
|6 September 2024
|Estonia
|21 November 2024
|Germany
|16
|20 September 2024
|Great Britain
|18
|5 September 2024
|Greece
|16 January 2025
|Guatemala
|5 December 2024
|Hong Kong
|30 August 2024
|Iceland
|16 year age limit
|20 September 2024
|Ireland
|16
|29 August 2024
|Israel
|16
|13 February 2025
|Italy
|14+
|22 August 2024
|Kazakhstan
|18+
|29 August 2024
|Laos
|4 September 2024
|Latvia
|A18
|5 September 2024
|Lebanon
|30 August 2024
|Lithuania
|N18
|27 February 2025
|Mexico
|C
|19 September 2024
|Montenegro
|o.A.
|26 September 2024
|Netherlands
|16
|19 September 2024
|North Macedonia
|16 January 2025
|Panama
|25 December 2024
|Peru
|11 September 2024
|Philippines
|R-18
|30 August 2024
|Poland
|5 September 2024
|Qatar
|19 September 2024
|Serbia
|o.A.
|11 October 2024
|Spain
|18
|13 December 2024
|Sweden
|29 August 2024
|Thailand
|18
|30 August 2024
|Turkey
|18+
|22 August 2024
|UAE
|TBC
|23 August 2024
|USA
|R
|5 September 2024
|Ukraine