Poster of Strange Darling
7.4 IMDb Rating: 7
Strange Darling

Strange Darling

Strange Darling 18+
Synopsis

A relentless predator tracks an injured woman through the Oregon wilderness. The woman does her best to outsmart her attacker, but with each tense moment she grows weaker and less able. He’s a man on a mission, and it’s only a matter of time before he captures his prey.
Strange Darling - trailer
Strange Darling  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2023
Online premiere 1 October 2024
World premiere 22 September 2023
Release date
5 December 2024 Argentina +16
22 August 2024 Australia MA 15+
22 August 2024 Azerbaijan 18+
22 August 2024 Belarus
13 March 2025 Brazil 16
30 August 2024 Bulgaria
5 December 2024 Chile 18
9 January 2025 Colombia
19 September 2024 Croatia ab16/18 J.
6 September 2024 Estonia
21 November 2024 Germany 16
20 September 2024 Great Britain 18
5 September 2024 Greece
16 January 2025 Guatemala
5 December 2024 Hong Kong
30 August 2024 Iceland 16 year age limit
20 September 2024 Ireland 16
29 August 2024 Israel 16
13 February 2025 Italy 14+
22 August 2024 Kazakhstan 18+
29 August 2024 Laos
4 September 2024 Latvia A18
5 September 2024 Lebanon
30 August 2024 Lithuania N18
27 February 2025 Mexico C
19 September 2024 Montenegro o.A.
26 September 2024 Netherlands 16
19 September 2024 North Macedonia
16 January 2025 Panama
25 December 2024 Peru
11 September 2024 Philippines R-18
30 August 2024 Poland
5 September 2024 Qatar
19 September 2024 Serbia o.A.
11 October 2024 Spain 18
13 December 2024 Sweden
29 August 2024 Thailand 18
30 August 2024 Turkey 18+
22 August 2024 UAE TBC
23 August 2024 USA R
5 September 2024 Ukraine
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $4,853,595
Production Miramax, Electric Lady, Spooky Pictures
Also known as
Strange Darling, Asesino serial, Séduire la mort, Сталкер, Desconhecidos, Gultā ar slepkavu, Naktis su žudiku, Ohtlik kallim, Retzakh Mi'Mabat Rishon, Sevgilim Kaç, Smrtonosni susret, Um Encontro Mortal, Переслідувач, Смртоносан сусрет, ストレンジ・ダーリン, 怪亲, 怪栗情人, 怪殺一夜情
Director
JT Mollner
Cast
Madisen Beaty
Madisen Beaty
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
Willa Fitzgerald
Willa Fitzgerald
Sheri Foster
Kyle Gallner
Kyle Gallner
7.4
13 votes
7 IMDb
Quotes
The Lady Love... doesn't have to be something that develops. The purest, most primal kind can hit you like a wave... in a moment ... or over the course of one night.
Strange Darling - trailer
Strange Darling Trailer
