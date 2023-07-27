Cast
Samuthirakani
Brother Shanker
Sai Dharam Tej
Markandeyulu
Priya Prakash Varrier
Veena - Mark's Sister
Tanikella Bharani
Uncle Singinatham
Rohini
Janaki - Mark's Mother
Urvashi Rautela
Sithra Manjari
Vennela Kishore
Mark's Boss
Cast and Crew
Director
Samuthirakani
Writer
Trivikram Srinivas
Composer
S. Thaman
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2023
Online premiere
25 August 2023
World premiere
27 July 2023
Release date
|27 July 2023
|Great Britain
|
|12A
|28 July 2023
|India
|
|U
|27 July 2023
|Romania
|
|15
|28 July 2023
|UAE
|
|PG15
Worldwide Gross
$268,170
Production
People Media Factory, Zee Studios
Also known as
Bro, ¡Hey, amigo!, Bro: The Avatar, Бро