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Poster of Bro
6.8
Kinoafisha Films Bro
6.8

Bro

, 2023
Bro
India / Drama, Family, Fantasy / 18+
Poster of Bro
6.8

Synopsis

After being fatally injured in a car crash, a man is given three months back on earth to make amends.

Cast

Samuthirakani
Brother Shanker
Sai Dharam Tej
Markandeyulu
Priya Prakash Varrier
Veena - Mark's Sister
Tanikella Bharani
Uncle Singinatham
Pawan Kalyan
Titan
Ketika Sharma
Ramya
Rohini
Janaki - Mark's Mother
Urvashi Rautela
Sithra Manjari
Brahmanandam
Shastri
Vennela Kishore
Mark's Boss
Director Samuthirakani
Writer Trivikram Srinivas
Composer S. Thaman
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 August 2023
World premiere 27 July 2023
Release date
27 July 2023 Great Britain 12A
28 July 2023 India U
27 July 2023 Romania 15
28 July 2023 UAE PG15
Worldwide Gross $268,170
Production People Media Factory, Zee Studios
Also known as
Bro, ¡Hey, amigo!, Bro: The Avatar, Бро

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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