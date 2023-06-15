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Poster of Black Clover: Sword of the Wizard King
8.5
Black Clover: Sword of the Wizard King - Trailer
Kinoafisha Films Black Clover: Sword of the Wizard King
8.5

Black Clover: Sword of the Wizard King

, 2023
Black Clover: Sword of the Wizard King
Japan / Action, Adventure, Animation, Anime / 18+
Trailers
Poster of Black Clover: Sword of the Wizard King
8.5
Black Clover: Sword of the Wizard King - Trailer
Black Clover: Sword of the Wizard King  Trailer

Synopsis

Standing in front of Asta and Yuno, who dream of becoming the Wizard King, are the Wizard Kings from the past. Conrad Leto, Julius Novachrono's predecessor Wizard King, once respected by the people of Clover Kingdom but suddenly rebelled against the kingdom and was sealed away, has been resurrected. Now he aims to use the "Imperial Sword" to resurrect the 3 most feared Wizard Kings in the history, Edward Avalaché, Princia Funnybunny and Jester Garandaros, and take over the Clover Kingdom.

Cast

Gakuto Kajiwara
Asta
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Princia Funnybunny
Toshihiko Seki
Conrad Leto
Nobunaga Shimazaki
Nobunaga Shimazaki
Yuno
Kana Yuuki
Noelle Silva
Bryn Apprill
Bryn Apprill
Mimosa Vermillion
Bryn Apprill
Bryn Apprill
Mimosa Vermillion
Tia Lynn Ballard
Bell
Tia Lynn Ballard
Bell
Tia Lynn Ballard
Bell
Tia Lynn Ballard
Bell
Steven Blum
Steven Blum
Edward
Director Ayataka Tanemura
Writer Johnny Onda, Ai Orii, Yuuki Tabata
Composer Minako Seki
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2023
Online premiere 15 June 2023
World premiere 15 June 2023
Release date
16 June 2023 Japan G
Production Pierrot
Also known as
Burakku Kurôbâ: Mahôtei no Ken, Black Clover: Sword of the Wizard King, Black Clover: La espada del rey mago, Black Clover: L'épée de l'empereur-mage, Black Clover: A Espada do Rei Feiticeiro, Black Clover: A Espada do Rei Mago, Black Clover: A varázslókirály kardja, Black Clover: L'Epée de l'Empereur-Mage, Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, Black Clover: Mahōtei no Ken, Black Clover: Mahou Tei no Ken, Black Clover: Mahoutei no Ken, Black Clover: Sabia regelui vrăjitor, Black Clover: Sword of the Magic Emperor, Burakku Kurōbā Ma Hōtei Noken, Burakku Kurōbā Mahō Tei No Ken, Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken, Чёрный клевер: Меч короля магов, Чорна конюшина: Меч короля магів, ブラック クローバー まほう てい の けん, ブラッククローバー 魔法帝の剣, ブラッククローバー 魔法帝の剣（まほうていのけん, ブラッククローバーまほうていのけん, まほうていのけん, 魔法帝の剣, 黑色五葉草：魔法帝之劍, 剧场版 黑色四叶草 魔法帝之剑, 黑色五叶草：魔法帝之剑, Black Clover Movie, Black Clover: Mahо̄tei no Ken, Eiga Black Clover: Mahoutei no Ken

Cartoon rating

8.5
Rate 19 votes
7.4 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 22 November 2024

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Black Clover: Sword of the Wizard King - Trailer
Black Clover: Sword of the Wizard King Trailer
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