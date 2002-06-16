Menu
The Dead Zone All seasons
The Dead Zone
16+
Production year
2002
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.2
Rate
10
votes
7.3
IMDb
Write review
All seasons of "The Dead Zone"
Season 1
13 episodes
16 June 2002 - 15 September 2002
Season 2
19 episodes
5 January 2003 - 17 August 2003
Season 3
12 episodes
6 June 2004 - 22 August 2004
Season 4
12 episodes
12 June 2005 - 4 December 2005
Season 5
11 episodes
18 June 2006 - 27 August 2006
Season 6
13 episodes
17 June 2007 - 16 September 2007
