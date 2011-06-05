Menu
Teen Wolf All seasons
Teen Wolf
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
MTV
Series rating
8.9
Rate
14
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "Teen Wolf"
Season 1
12 episodes
5 June 2011 - 15 August 2011
Season 2
12 episodes
3 June 2012 - 13 August 2012
Season 3
24 episodes
3 June 2013 - 24 March 2014
Season 4
12 episodes
23 June 2014 - 8 September 2014
Season 5
20 episodes
29 June 2015 - 8 March 2016
Season 6
20 episodes
15 November 2016 - 24 September 2017
