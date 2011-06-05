Menu
Teen Wolf poster
Kinoafisha TV Shows Teen Wolf Seasons

Teen Wolf All seasons

Teen Wolf 16+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel MTV

Series rating

8.9
Rate 14 votes
7.7 IMDb
All seasons of "Teen Wolf"
Teen Wolf - Season 1 Season 1
12 episodes 5 June 2011 - 15 August 2011
 
Teen Wolf - Season 2 Season 2
12 episodes 3 June 2012 - 13 August 2012
 
Teen Wolf - Season 3 Season 3
24 episodes 3 June 2013 - 24 March 2014
 
Teen Wolf - Season 4 Season 4
12 episodes 23 June 2014 - 8 September 2014
 
Teen Wolf - Season 5 Season 5
20 episodes 29 June 2015 - 8 March 2016
 
Teen Wolf - Season 6 Season 6
20 episodes 15 November 2016 - 24 September 2017
 
