Supergirl poster
Kinoafisha TV Shows Supergirl Seasons

Supergirl All seasons

Supergirl 18+
Production year 2015
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel The CW

Series rating

7.1
6.2 IMDb
All seasons of "Supergirl"
Supergirl - Season 1 Season 1
20 episodes 26 October 2015 - 18 April 2016
 
Supergirl - Season 2 Season 2
22 episodes 10 October 2016 - 22 May 2017
 
Supergirl - Season 3 Season 3
23 episodes 9 October 2017 - 18 June 2018
 
Supergirl - Season 4 Season 4
22 episodes 14 October 2018 - 19 May 2019
 
Supergirl - Season 5 Season 5
19 episodes 6 October 2019 - 17 May 2020
 
Supergirl - Season 6 Season 6
20 episodes 30 March 2021 - 9 November 2021
 
