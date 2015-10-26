Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Supergirl All seasons
Supergirl
18+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
The CW
Series rating
7.1
Rate
10
votes
6.2
IMDb
Write review
All seasons of "Supergirl"
Season 1
20 episodes
26 October 2015 - 18 April 2016
Season 2
22 episodes
10 October 2016 - 22 May 2017
Season 3
23 episodes
9 October 2017 - 18 June 2018
Season 4
22 episodes
14 October 2018 - 19 May 2019
Season 5
19 episodes
6 October 2019 - 17 May 2020
Season 6
20 episodes
30 March 2021 - 9 November 2021
