|Title
|Artist
|Time
|1
|Supergirl Everywhere / Meet Nia
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|3:45
|2
|Locked Down
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|3:53
|3
|How Do We Protect Her?
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|6:23
|4
|The Suit Keeps Her Alive
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|6:08
|5
|Nice Is Overrated
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|5:18
|6
|Chained and Jailed
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|5:42
|7
|You Are Dismissed
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|6:23
|8
|Red Daughter
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|3:53
|9
|To Be Vulnerable
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|5:40
|10
|Dealing with Menagerie
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|5:47
|11
|Kara Joins March
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|3:11
|12
|Lex Luthor
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|6:04
|13
|Epiphany / Attack on White House
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|6:10
|14
|Trapped in Memories
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|4:52
|15
|Ending It with Lex
|Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan
|4:01