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Kinoafisha TV Shows Supergirl Soundtrack

Soundtrack from "Supergirl"

Music from "Supergirl" All info
Supergirl: Season 4 (Original Television Soundtrack)
Supergirl: Season 4 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Blake Neely, Daniel James Chan
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Supergirl: Season 6 (Original Television Soundtrack)
Supergirl: Season 6 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Blake Neely, Daniel James Chan, Melissa Benoist, Jeremy Jordan
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Title Artist Time
1 Supergirl Everywhere / Meet Nia Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 3:45
2 Locked Down Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 3:53
3 How Do We Protect Her? Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 6:23
4 The Suit Keeps Her Alive Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 6:08
5 Nice Is Overrated Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 5:18
6 Chained and Jailed Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 5:42
7 You Are Dismissed Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 6:23
8 Red Daughter Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 3:53
9 To Be Vulnerable Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 5:40
10 Dealing with Menagerie Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 5:47
11 Kara Joins March Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 3:11
12 Lex Luthor Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 6:04
13 Epiphany / Attack on White House Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 6:10
14 Trapped in Memories Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 4:52
15 Ending It with Lex Blake Neely, Daniel James Chan / Daniel James Chan 4:01
Listen to songs from "Supergirl" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Supergirl" in different languages are free for listening online.
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