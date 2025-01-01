Menu
Stranger Things
Quotes
Stranger Things quotes
Eleven
Friends don't lie.
Eleven
Promise.
[repeated line]
Dustin Henderson
Lando!
Multiple characters
Mouth breather.
Dustin Henderson
[whenever the kids are about to do something stupid] Let's engage!
Actors Who Said Iconic Phrases
Millie Bobby Brown
Gaten Matarazzo
