Kinoafisha TV Shows Stranger Things Quotes

Stranger Things quotes

Eleven Friends don't lie.
Eleven Promise.
[repeated line]
Dustin Henderson Lando!
Multiple characters Mouth breather.
Dustin Henderson [whenever the kids are about to do something stupid] Let's engage!
