Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Staged 2020 - 2023, season 3

Staged season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Staged Seasons Season 3
Staged 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 1 hour 45 minutes
"Staged" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Постановка» самоизоляция в большей части стран подходит к концу. Актерам, которые уже привыкли взаимодействовать через конференции в Zoom, вновь приходится вернуться на работу. Тем временем проект Вест-Эндского театра и режиссера Саймона Эванса находится под угрозой отмены. Несмотря на то что Дэвид Теннант и Майкл Шин наконец нашли общий язык и научились взаимодействовать без бодания лбами, их места уже заняты другими актерами. Самое ужасное, что у каждого из них давно есть личные счеты с этими конкурентами. Майкл надеется, что ему удастся заключить контракт со студией в Нью-Йорке.

Series rating

8.4
Rate 20 votes
8.5 IMDb

Staged List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Is There a Version?
Season 3 Episode 1
24 November 2022
Who's Playing Who?
Season 3 Episode 2
24 November 2022
Past
Season 3 Episode 3
24 November 2022
Present
Season 3 Episode 4
24 November 2022
Future
Season 3 Episode 5
24 November 2022
Knock, Knock
Season 3 Episode 6
24 November 2022
Staged Unseen
Season 3 Episode 7
14 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more