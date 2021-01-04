Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Staged 2020, season 2

Staged season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Staged Seasons Season 2

Staged 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 0 minute
"Staged" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Постановка» главные герои — два почитаемых британских актера Дэвид Теннант и Майкл Шин — снова оказываются у мониторов своих компьютеров, когда власти Британии вводят новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Их постановка второй раз за год оказывается на грани срыва. Но как выйти из сложившейся ситуации? Решение режиссера не радует героев. В это же время их возлюбленные супруги совместно готовятся к проведению благотворительного мероприятия. Джорджия демонстрирует свои лучшие качества, пока ее муж выясняет отношения с коллегой.

Series rating

8.2
Rate 10 votes
8.5 IMDb
Write review
Staged List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Saddle up Sheenie!
Season 2 Episode 1
4 January 2021
Long Time, No See
Season 2 Episode 2
4 January 2021
The Dirty Mochyns
Season 2 Episode 3
4 January 2021
Woofty Doofty, David
Season 2 Episode 4
4 January 2021
The Warthog and the Mongoose Pt.1
Season 2 Episode 5
4 January 2021
The Warthog and the Mongoose Pt. 2
Season 2 Episode 6
4 January 2021
The Loo Recluse
Season 2 Episode 7
4 January 2021
Until They Get Home
Season 2 Episode 8
4 January 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more