Во 2 сезоне сериала «Постановка» главные герои — два почитаемых британских актера Дэвид Теннант и Майкл Шин — снова оказываются у мониторов своих компьютеров, когда власти Британии вводят новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Их постановка второй раз за год оказывается на грани срыва. Но как выйти из сложившейся ситуации? Решение режиссера не радует героев. В это же время их возлюбленные супруги совместно готовятся к проведению благотворительного мероприятия. Джорджия демонстрирует свои лучшие качества, пока ее муж выясняет отношения с коллегой.