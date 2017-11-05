Menu
SMILF

SMILF 2017 - 2019 episode 5 season 1

"SMILF" season 1 all episodes
A Box of Dunkies and Two Squirts of Maple Syrup
Season 1 / Episode 1 5 November 2017
1800 Filet-o-Fishes and One Small Diet Coke
Season 1 / Episode 2 12 November 2017
Half a Sheet Cake and a Blue-Raspberry Slushie
Season 1 / Episode 3 19 November 2017
Deep-Dish Pizza and a Shot of Holy Water
Season 1 / Episode 4 26 November 2017
Run, Bridgette, Run or Forty-Eight Burnt Cupcakes & Graveyard Rum
Season 1 / Episode 5 3 December 2017
Chocolate Pudding & a Cooler of Gatorade
Season 1 / Episode 6 10 December 2017
Family-Sized Popcorn & a Can of Wine
Season 1 / Episode 7 17 December 2017
Mark's Lunch & Two Cups of Coffee
Season 1 / Episode 8 31 December 2017
Episode description

В 1 сезоне 5 серии сериала «С прицепом» наступает День отца. Бриджит старается проявить все свое великодушие и попытаться со снисхождением отнестись к Рафи. Она даже готова простить отца своего сына за то, что он покрестил Ларри без ее ведома.

