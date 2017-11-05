Run, Bridgette, Run or Forty-Eight Burnt Cupcakes & Graveyard Rum
Season 1 / Episode 53 December 2017
Chocolate Pudding & a Cooler of Gatorade
Season 1 / Episode 610 December 2017
Family-Sized Popcorn & a Can of Wine
Season 1 / Episode 717 December 2017
Mark's Lunch & Two Cups of Coffee
Season 1 / Episode 831 December 2017
Episode description
В 1 сезоне 1 серии сериала «С прицепом» молодая Бриджит Берд начинает переживать, что роды повлияли на нее разительным образом. Кроме того, она выясняет, что у мужчины, от которого она родила своего сына Ларри, появилась новая подружка.
