1800 рыбных филе и одна маленькая диетическая кола
Сезон 1 / Серия 212 ноября 2017
Половина листового торта и сине-малиновый коктейль
Сезон 1 / Серия 319 ноября 2017
Пицца и глоток Святой Воды
Сезон 1 / Серия 426 ноября 2017
Беги, Бриджит, беги или сорок восемь подгоревших кексов и кладбищенский ром
Сезон 1 / Серия 53 декабря 2017
Шоколадный пудинг и охлажденный гаторейд
Сезон 1 / Серия 610 декабря 2017
Семейный попкорн и банка вина
Сезон 1 / Серия 717 декабря 2017
Обед у Марка и две чашки кофе
Сезон 1 / Серия 831 декабря 2017
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «С прицепом» наступает День отца. Бриджит старается проявить все свое великодушие и попытаться со снисхождением отнестись к Рафи. Она даже готова простить отца своего сына за то, что он покрестил Ларри без ее ведома.
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
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