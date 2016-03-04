Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Slasher
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Slasher
TV Shows
Slasher
Seasons
Slasher All seasons
Slasher
18+
Production year
2016
Country
Canada
Episode duration
60 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.0
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Write review
All seasons of "Slasher"
The Executioner
8 episodes
4 March 2016 - 15 April 2016
Guilty Party
8 episodes
17 October 2017
Solstice
8 episodes
23 May 2019
Flesh & Blood
8 episodes
12 August 2021 - 16 September 2021
Ripper
8 episodes
6 April 2023 - 11 May 2023
