Slasher 18+
Production year 2016
Country Canada
Episode duration 60 minutes
Streaming service Netflix

Series rating

8.0
Rate 10 votes
6.8 IMDb
All seasons of "Slasher"
Slasher - The Executioner The Executioner
8 episodes 4 March 2016 - 15 April 2016
 
Slasher - Guilty Party Guilty Party
8 episodes 17 October 2017
 
Slasher - Solstice Solstice
8 episodes 23 May 2019
 
Slasher - Flesh & Blood Flesh & Blood
8 episodes 12 August 2021 - 16 September 2021
 
Slasher - Ripper Ripper
8 episodes 6 April 2023 - 11 May 2023
 
