В 5 сезоне сериала «Слэшер» события перемещаются в конец 19-го века. Харизматичный магнат Бэзил Гарви является самым желанным гостем всех великосветских приемов. А с его успехом может соперничать только его же безжалостность. Мужчина наблюдает со своего пьедестала за голодным и грязным Лондоном, который стоит на пороге нового века и страшных социальных потрясений. Тем временем на улицах витает слух о загадочном маньяке по прозвищу Вдова, который, в отличие от Джека Потрошителя, нападает не на бедняков и проституток, а на богатых и могущественных людей. Охоту на него ведет детектив Кеннет Райкерс, обладающий непоколебимой верой в справедливость.