Slasher 2016 - 2023, season 5

Slasher season 5 poster
Slasher 18+
Original title Ripper
Title Потрошитель
Season premiere 6 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Slasher" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Слэшер» события перемещаются в конец 19-го века. Харизматичный магнат Бэзил Гарви является самым желанным гостем всех великосветских приемов. А с его успехом может соперничать только его же безжалостность. Мужчина наблюдает со своего пьедестала за голодным и грязным Лондоном, который стоит на пороге нового века и страшных социальных потрясений. Тем временем на улицах витает слух о загадочном маньяке по прозвищу Вдова, который, в отличие от Джека Потрошителя, нападает не на бедняков и проституток, а на богатых и могущественных людей. Охоту на него ведет детектив Кеннет Райкерс, обладающий непоколебимой верой в справедливость.

Series rating

7.0
Rate 20 votes
6.7 IMDb

Slasher List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Slaughterhouse
Season 5 Episode 1
6 April 2023
The Painful Truth
Season 5 Episode 2
6 April 2023
Backbone
Season 5 Episode 3
13 April 2023
Left Handed Justice
Season 5 Episode 4
20 April 2023
Everybody's Darling
Season 5 Episode 5
27 April 2023
Resurrections
Season 5 Episode 6
4 May 2023
Divine Secrets
Season 5 Episode 7
11 May 2023
Vengeance
Season 5 Episode 8
11 May 2023
