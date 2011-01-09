Menu
Shameless All seasons
Shameless
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
7.3
Rate
12
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Shameless"
Season 1
12 episodes
9 January 2011 - 27 March 2011
Season 2
12 episodes
8 January 2012 - 1 April 2012
Season 3
12 episodes
13 January 2013 - 7 April 2013
Season 4
12 episodes
12 January 2014 - 6 April 2014
Season 5
12 episodes
11 January 2015 - 5 April 2015
Season 6
12 episodes
10 January 2016 - 3 April 2016
Season 7
12 episodes
2 October 2016 - 18 December 2016
Season 8
12 episodes
5 November 2017 - 28 January 2018
Season 9
14 episodes
9 September 2018 - 10 March 2019
Season 10
12 episodes
10 November 2019 - 26 January 2020
Season 11
12 episodes
6 December 2020 - 11 April 2021
