Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Schitt's Creek
Seasons
Schitt's Creek All seasons
Schitt's Creek
16+
Production year
2015
Country
Canada
Episode duration
30 minutes
TV channel
CBC
Series rating
7.7
Rate
10
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Schitt's Creek"
Season 1
13 episodes
13 January 2015 - 31 March 2015
Season 2
13 episodes
12 January 2016 - 29 March 2016
Season 3
13 episodes
10 January 2017 - 4 April 2017
Season 4
13 episodes
9 January 2018 - 18 November 2018
Season 5
14 episodes
8 January 2019 - 9 April 2019
Season 6
14 episodes
7 January 2020 - 7 April 2020
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree