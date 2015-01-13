Menu
Schitt's Creek
Schitt's Creek

Schitt's Creek All seasons

Schitt's Creek 16+
Production year 2015
Country Canada
Episode duration 30 minutes
TV channel CBC

Series rating

7.7
8.5 IMDb
All seasons of "Schitt's Creek"
Schitt's Creek - Season 1 Season 1
13 episodes 13 January 2015 - 31 March 2015
 
Schitt's Creek - Season 2 Season 2
13 episodes 12 January 2016 - 29 March 2016
 
Schitt's Creek - Season 3 Season 3
13 episodes 10 January 2017 - 4 April 2017
 
Schitt's Creek - Season 4 Season 4
13 episodes 9 January 2018 - 18 November 2018
 
Schitt's Creek - Season 5 Season 5
14 episodes 8 January 2019 - 9 April 2019
 
Schitt's Creek - Season 6 Season 6
14 episodes 7 January 2020 - 7 April 2020
 
