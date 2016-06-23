All seasons of "Queen of the South"

Season 1 13 episodes 23 June 2016 - 15 September 2016 Season 2 13 episodes 8 June 2017 - 31 August 2017 Season 3 13 episodes 21 June 2018 - 13 September 2018 Season 4 13 episodes 6 June 2019 - 29 August 2019 Season 5 10 episodes 7 April 2021 - 9 June 2021