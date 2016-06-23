Menu
Queen of the South
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
41 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
0.0
8
IMDb
All seasons of "Queen of the South"
Season 1
13 episodes
23 June 2016 - 15 September 2016
Season 2
13 episodes
8 June 2017 - 31 August 2017
Season 3
13 episodes
21 June 2018 - 13 September 2018
Season 4
13 episodes
6 June 2019 - 29 August 2019
Season 5
10 episodes
7 April 2021 - 9 June 2021
