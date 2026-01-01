Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Queen of the South Soundtrack

Soundtrack from "Queen of the South"

Music from "Queen of the South" All info
Queen of the South (Original Series Soundtrack)
Queen of the South (Original Series Soundtrack) 28 tracks. Giorgio Moroder, Raney Shockne
Listen
Title Artist Time
1 The Queen of the South Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:31
2 Escapar Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:28
3 Cemetery Stroll Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:53
4 Everybody Wants to Rule the World (feat. Luz Elena Mendoza) Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:06
5 The Lifestyle Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:53
6 Saga de Sangre Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:29
7 The Gospel of Teresa Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:31
8 Perico Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:29
9 Sinaloa Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:01
10 The Book of Falling Kings Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:04
11 One Way or Another (feat. Chloe Chaidez) Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:54
12 Moyocoyotzin Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 4:48
13 Cuerno de Chivo Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:49
14 Amarrar Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:08
15 Halcones Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:42
16 Sacrament for the Mule Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:58
17 Fusilados Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:08
18 Transport Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:43
19 Pozolero Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:46
20 Confession Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 5:22
21 The Turn Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:14
22 Hangman Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:05
23 Levanton Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:46
24 A Queen Is Born Not Made Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:45
25 Dreaming of Spain Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:44
26 La Pared Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:43
27 Tarnished Crown Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:37
28 The Color of Snow Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:06
Listen to songs from "Queen of the South" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Queen of the South" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more