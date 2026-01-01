|1
|The Queen of the South
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:31
|2
|Escapar
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:28
|3
|Cemetery Stroll
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:53
|4
|Everybody Wants to Rule the World (feat. Luz Elena Mendoza)
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|3:06
|5
|The Lifestyle
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:53
|6
|Saga de Sangre
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|3:29
|7
|The Gospel of Teresa
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:31
|8
|Perico
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:29
|9
|Sinaloa
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:01
|10
|The Book of Falling Kings
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:04
|11
|One Way or Another (feat. Chloe Chaidez)
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|3:54
|12
|Moyocoyotzin
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|4:48
|13
|Cuerno de Chivo
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:49
|14
|Amarrar
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:08
|15
|Halcones
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:42
|16
|Sacrament for the Mule
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:58
|17
|Fusilados
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:08
|18
|Transport
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:43
|19
|Pozolero
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:46
|20
|Confession
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|5:22
|21
|The Turn
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:14
|22
|Hangman
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:05
|23
|Levanton
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:46
|24
|A Queen Is Born Not Made
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:45
|25
|Dreaming of Spain
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:44
|26
|La Pared
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|1:43
|27
|Tarnished Crown
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|2:37
|28
|The Color of Snow
|Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne
|3:06