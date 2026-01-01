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Kinoafisha TV Shows Our Planet Awards

"Our Planet" updates

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Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
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