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Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
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